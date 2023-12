Juros futuros sobem com IPCA-15 e IGP-M acima do esperado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/12/2023 - 11:37 Para compartilhar:

Os juros futuros abriram a sessão desta quinta-feira em alta firme, após aceleração maior do que a esperada nos dados de inflação divulgados nesta manhã. O IPCA-15 de dezembro subiu 0,40%, acima da mediana de 0,25% da pesquisa do Projeções Broadcast. De acordo com a Terra Investimentos, a difusão do índice subiu de 54,8% no mês passado para 55,9% neste mês. O IGP-M de dezembro acelerou a 0,74%, ante consenso de 0,67%. Em tese, o IPCA-15 mais forte tende a reforçar a ideia cautelosa do Banco Central de não acelerar o ritmo de queda da Selic de meio ponto porcentual para 0,75 ponto, por exemplo. Às 9h20, o DI para janeiro de 2025 subia 7 pontos-base ante o ajuste de ontem, a 10,06%. O janeiro 2027 avançava 9pb, a 9,725%. E o janeiro 2029 tinha alta de 6,4pb, aos 10,06%.

