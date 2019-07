Juros futuros rondam ajustes e longos têm viés de baixa com dólar após BCE

Os juros futuros rondam a estabilidade após a abertura, com viés de baixa nos mais longos, acompanhando o dólar diante do tom dovish (suave) do Banco Central Europeu (BCE). O movimento, no entanto, é limitado antes do leilão do Tesouro (11h00).

Às 9h06, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 exibia 5,41%, na mínima, de 5,40% no ajuste de quarta-feira. O DI para janeiro de 2023 marcava 6,27%, mesma taxa do ajuste de quarta, enquanto o DI para janeiro de 2025 estava em 6,82%, de 6,84% no ajuste de quarta.