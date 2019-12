Juros futuros recuam com o dólar após dado da produção industrial de outubro

O mercado futuro de juros iniciou a quarta-feira, 4, ajustando as taxas dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) para baixo, alinhadas à queda do dólar nesta manhã e após a divulgação da alta de 0,8% na produção industrial de outubro. O dado ficou abaixo da mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast (0,9%), mas representou aceleração significativa ante setembro, quando a atividade industrial cresceu 0,3% na margem.

O cenário externo é de bom humor nesta manhã, o que significa aumento de apetite por risco e menor busca por ativos de proteção, como o dólar.

A moeda americana opera em baixa ante divisas de economias consolidadas e também emergentes e exportadoras de commodities, como o real, o que favorece a queda das taxas no mercado futuro.

Às 9h54, a taxa do DI para janeiro de 2021 era de 4,67%, na mínima do dia, ante 4,70% do ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2023 projetava 5,85%, contra 5,90% do ajuste anterior. Na ponta mais longa, o vencimento de janeiro de 2025 apontava taxa de 6,44% (mínima), de 6,49%.