Juros futuros oscilam perto da estabilidade após abertura em alta

As taxas de juros negociadas no mercado futuro abriram em alta nesta segunda-feira, 2, mas desaceleraram e desceram há pouco às mínimas do dia nos vencimentos mais longos, oscilando perto da estabilidade. O alívio segue a virada do dólar para o terreno negativo após abertura em alta.

Às 10h22, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2023 tinha taxa de 5,91%, ante 5,89% do ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2025 projetava 6,52%, mesma taxa do ajuste anterior. Na ponta mais longa, o vencimento de janeiro de 2027 tinha taxa de 6,85%, também estável em relação ao ajuste anterior.

O relatório Focus, divulgado mais cedo pelo Banco Central, indicou manutenção das estimativas para a Selic em 4,50% neste e no final do próximo ano.

Para o IPCA, houve elevação de 3,46% para 3,52% na taxa estimada para 2019 e manutenção em 3,60% na taxa para 2020.

No câmbio, as projeções mantiveram-se praticamente inalteradas, com a taxa do dólar variando de R$ 4,00 para R$ 4,01 na estimativa de 2020.

Ainda nesta manhã, destaque para o IPC-S de novembro, que superou o teto das projeções ao apontar alta de 0,44% no período.