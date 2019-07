Juros futuros operam estáveis às vésperas de Copom e Fed

Os juros futuros operam estáveis desde a abertura nesta segunda-feira, 29, com investidores em compasso de espera pelas decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos, na quarta-feira, em dia de agenda local mais fraca.

Às 9h28, a taxa do contrato interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 exibia 5,45%, mesma taxa do ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2023 estava estável em 6,21%, enquanto o vencimento para janeiro de 2025 exibia 6,87%, na máxima e mesma taxa do ajuste anterior.