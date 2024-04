Juros fecham nas mínimas à espera de dados de inflação nos EUA e no Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/04/2024 - 18:34 Para compartilhar:

Alguns dos principais vértices da curva de juros brasileira terminaram a sessão desta terça-feira, 9, nas mínimas do dia. Os investidores montaram posições antes da divulgação de dados de inflação no Brasil (IPCA) e, principalmente, nos Estados Unidos (CPI), ambos amanhã na primeira hora dos negócios.

A taxa do DI para janeiro de 2025 cedeu de 9,974% para 9,935% e a do contrato para janeiro de 2026, de 10,065% para 9,955%, na mínima. Nos trechos intermediário e longo da curva, a baixa era maior: de 10,389% para 10,265%, no caso do DI para janeiro de 2027, e de 10,922% para 10,825% no contrato para janeiro de 2029, ambos também no piso do dia.

Já o dólar futuro com vencimento em março caiu a R$ 5,0185 (-0,36%). Foram movimentados pouco mais de US$ 11 bilhões.