Juros estão perto do pico e podem cair em 2024, diz autoridade do BCE

Reuters - 10/05/2023 - 14:07

LISBOA (Reuters) – A principal taxa de juros do Banco Central Europeu (BCE) se aproxima de seu pico, mas ainda são necessários “ajustes” adicionais, disse o membro do Conselho do BCE, Mario Centeno, nesta quarta-feira, esperando que os custos de empréstimos comecem a diminuir em algum momento durante o próximo ano.

“Devemos estar nos aproximando da taxa terminal”, disse em coletiva de imprensa. Ele acrescentou que o BCE pode atingir o pico em junho ou julho, sempre atento às perspectivas de inflação.

Ele disse que a política monetária já está “no auge do ciclo”, mas sugeriu que ajustes menores ainda estão em andamento.

Quando terminarem, a política monetária do BCE permanecerá rígida “por mais algum tempo, mas sem aumentar os juros, que devem começar a cair em algum momento durante o ano de 2024”, afirmou.

O BCE desacelerou o ritmo de incrementos de suas taxas de juros para 0,25 ponto percentual na quinta-feira, mas sinalizou mais aperto monetário no que os mercados esperam ser o estágio final de sua luta contra a inflação, com mais 0,40 ponto percentual de alta previsto para a taxa de depósito de 3,25% do BCE.

(Por Sergio Gonçalves e Andrei Khalip)

