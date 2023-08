Juros: DIs médios avançam e demais rondam ajustes após alta em preço de combustíveis

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/08/2023 - 9:46 Compartilhe

Os juros futuros bateram máximas logo após o anúncio de preços de combustíveis pela Petrobras, mas depois tiveram mínimas e por volta das 10h30 desta terça-feira, 15, apenas os médios tinham viés de alta mais pronunciado, enquanto os curtos subiam apenas um ponto e os longos estavam mais perto da estabilidade. O anúncio já era esperado pelo mercado. Às 9h32 desta terça, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 marcava máxima de 12,460%, de 12,452%, e o para janeiro de 2025 ia para 10,495%, de 10,451% no ajuste anterior. O contrato para janeiro de 2027 estava em 10,175%, de 10,152%, e o para janeiro de 2029, para 10,680%, de 10,686% no ajuste de ontem.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias