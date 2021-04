Juros: DI longo sobe com juros dos Treasuries e curto fica estável após IGP-M

Os juros futuros médios e longos avançam na manhã desta quinta-feira, 29, alinhados à alta dos juros dos Treasuries e antes do leilão de prefixados do Tesouro, enquanto os curtos operam estáveis, mostrando impacto limitado do IGP-M de abril, que desacelerou mas ficou acima da mediana estimada. Às 9h28 desta quinta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para 8,42%, de 8,37% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2023 ia para 6,21%, de 6,18%, e o para 2022 estava em 4,63%, mesma taxa do ajuste de quarta-feira. O juro da T-note de 10 anos avançava a 1,658%, de 1,615%.

Veja também