Juros: DI curto dispara quase 30 pontos e longo despenca em ajuste a BC linha-dura

Estadão Conteúdo 12/12/2024 - 9:40

Os juros futuros começam o dia com disparada de 28 pontos-base nos vencimentos curtos e queda de 26 pontos nos longos, em ajuste à decisão mais agressiva do Copom de acelerar o ritmo de alta da Selic para 100 pontos-base, a 12,25%, após aumento de 50 p.b na reunião anterior, e sinalizar que poderá manter essa toada nas próximas duas reuniões.

O movimento ocorre mesmo após as vendas no varejo restrito e ampliado terem vindo mais fortes que o esperado.

Às 9h10 desta quinta-feira, 12, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro para janeiro de 2026 subia a 14,525%, de 14,269% no ajuste de quarta-feira (11). O DI para janeiro de 2027 ia a 14,545%, de 14,491%. Já a taxa do contrato para janeiro de 2029 caía para 14,020%, de 14,124% no ajuste de quarta.