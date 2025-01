Juros devem continuar caindo a níveis neutros se condições seguirem estáveis, diz membro do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou nesta sexta-feira, 10, que, se as condições econômicas continuarem estáveis nos EUA, as taxas de juros no país devem continuar caindo para níveis neutros. Em suas projeções, os juros estarão bem abaixo dos níveis atuais de 12 a 18 meses.

O dirigente do Fed de Chicago comentou, em entrevista, à CNBC que a alta nos juros dos Treasuries de longo prazo reflete a expectativa do mercado por um crescimento econômico.

Essa alta, em sua visão, apenas seria motivo de preocupação se fosse impulsionada pela escalada das expectativas de inflação.

“Alguns setores mais sensíveis aos juros ainda sentem impacto de restrições monetárias”, acrescentou Goolsbee.