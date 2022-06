Juros: com feriado nos EUA, taxas operam estáveis em sintonia com dólar

Os juros futuros operam perto da estabilidade em toda a curva na manhã desta segunda-feira, 20, em meio a uma agenda fraca local e feriado nos Estados Unidos, que mantém os mercados financeiros fechados no país. A agenda ganha tração ao longo da semana, com ata do Copom, amanhã, e IPCA-15, na sexta-feira. Às 9h52, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 12,44%, mesma taxa do ajuste anterior, e o para janeiro de 2025 estava em 12,50%, de 12,51% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2024 marcava 13,21%, de 13,22% no ajuste de sexta-feira. O vencimento para janeiro de 2023 estava em 13,56%, de 13,55%.