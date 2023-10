Juros altos reduzirão 0,5% do PIB dos EUA, provocando perdas de empregos, diz Goldman Sachs

Diego Ferroni Diego Ferron https://istoe.com.br/autor/diego-ferron/ 10/10/2023 - 1:42 Compartilhe

Taxas de juro mais elevadas durante mais tempo provavelmente reduzirão em 0,5% o crescimento económico dos EUA e poderão forçar as empresas públicas não lucrativas a começar a reduzir a sua força de trabalho, escreveram estrategas da Goldman Sachs numa nota no domingo.

As obrigações de curto prazo têm oscilado perto dos máximos dos últimos 17 anos, à medida que o crescimento do emprego nos EUA continua a sugerir força na economia.

A resiliência do mercado de trabalho e dos gastos dos consumidores face ao ciclo agressivo de subida das taxas da Reserva Federal provavelmente significa que a taxa neutra – o nível a partir do qual as taxas de juro começam a pesar sobre a economia – é mais elevada do que era durante o último ciclo, a empresa observou.

Como resultado, a actual taxa de referência da Fed não é suficientemente elevada para causar uma recessão , tornando o banco central menos propenso a sentir a necessidade de cortar as taxas, escreveram os analistas da Goldman Sachs.

“Os mercados tornaram-se menos confiantes de que a queda da inflação será suficiente para provocar cortes em breve”, escreveu a empresa.

Um período prolongado de taxas elevadas pesará fortemente sobre cerca de 50% das empresas de capital aberto que não eram lucrativas em 2022, alertou a empresa.

Uma onda de empresas cortando custos através da redução de gastos ou do declínio do número de funcionários poderia criar um obstáculo de 20.000 funcionários por mês no crescimento da folha de pagamento e cortar 0,2% do PIB, estimou a empresa.

Taxas mais elevadas também provavelmente empurrarão a relação dívida/PIB dos EUA de 96% para 123% durante a próxima década, disse a empresa.

No entanto, não vê o aumento dos níveis de dívida que leve a um acordo fiscal em Washington no curto prazo.

“Acreditamos que é improvável que a preocupação com a sustentabilidade da dívida conduza a um acordo de redução do défice tão cedo devido ao impasse no Congresso, à falta de atenção política à redução do défice e às próximas eleições de 2024”, escreveu a empresa.

“E como nenhum dos prováveis ​​candidatos presidenciais está concentrado na redução do défice, não está claro o quanto irá mudar após as eleições.”

