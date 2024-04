Juro médio caiu pelo 9º mês seguido e está no menor nível desde maio de 2022, diz BC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/04/2024 - 16:26 Para compartilhar:

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, destacou nesta terça-feira, 2, que a redução do juro médio nas operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) caíram pelo nono mês consecutivo em fevereiro, acumulando queda de 3,3 pontos porcentuais em 12 meses.

O juro médio do crédito total recuou 0,4 ponto ante janeiro, para 27,8%, a menor taxa desde maio de 2022 (27,8%).

Rocha também destacou a queda do juro médio no crédito para pessoa física, para 32,2%, menor taxa desde abril de 2022 (31,9%).

Estabilidade do crédito

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central afirmou também que a trajetória de desaceleração do crédito em 12 meses, iniciada em meados de 2022, se interrompeu no último trimestre de 2023 e agora o mercado está mostrando uma certa estabilidade.

Segundo Rocha, essa avaliação pode ser feita tanto em relação ao crédito total, como na segmentação por pessoas jurídicas e pessoas físicas e no crédito livre.

Ele citou o crescimento de 8% do saldo total de crédito em 12 meses até fevereiro e de 5,2% do crédito livre. “A gente pode observar que o crédito tem tido a mesma taxa de crescimento do último trimestre de 2023. A desaceleração que era observada desde meados de 2022 se interrompeu e tem tido estabilidade nos últimos 4 ou 5 meses.”

Em relação ao mês de fevereiro, Rocha, por sua vez, avaliou que o crescimento de 0,2% foi baixo, devido às operações de crédito direcionado e para pessoa física.

