Júri na Geórgia define se Trump será indiciado pela 4ª vez

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/08/2023 - 20:01 Compartilhe

WASHINGTON, 14 AGO (ANSA) – Um tribunal americano em Atlanta, na Geórgia, realiza nesta segunda-feira (14) a audiência do júri que irá definir se o ex-presidente Donald Trump será indiciado pela quarta vez.

Os jurados avaliam o caso de suposta tentativa de interferência do republicano no resultado das eleições de 2020.

O ponto de partida foi um telefonema de Trump ao oficial eleitoral da Geórgia, Brad Raffensperger, pedindo que ele “encontrasse votos”.

O Departamento de Justiça dos EUA também investigou um esquema envolvendo uma “lista alternativa” com eleitores falsos que atestaria a vitória de Donald Trump.

Segundo a agência Reuters, o site do tribunal chegou a publicar um documento listando acusações criminais contra o ex-presidente, citando “solicitação de violação do juramento por funcionário público” e “conspiração para declarações falsas”, mas o arquivo foi removido do site e um porta-voz da corte negou que ele já tenha sido indiciado.

Trump também será julgado por conspirar para tentar reverter a derrota para Joe Biden nas eleições, manejo ilegal de documentos de interesse nacional após sua saída do cargo, e por tentar comprar o silêncio da atriz pornô Stormy Daniels sobre um relacionamento extraconjugal.

Nos três indiciamentos ele é acusado de 78 crimes.

O ex-presidente lidera as pesquisas para a escolha do candidato do Partido Republicano à presidência, superando o governador da Flórida, Ron DeSantis, mas será julgado por alguns desses casos em meio à campanha eleitoral.

O tribunal do condado de Fulton anunciou que ficaria aberto além do horário normal, 17h no horário local (18h no horário de Brasília), nesta segunda, para não interromper o trabalho do júri.

O juiz responsável pelo caso, Robert McBurney, afirmou que caso Trump seja de fato indiciado, irá permitir a presença de câmeras registrando o plenário do tribunal. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias