Júri jovem elege Donatella Di Pietrantonio em concurso literário

ROMA, 4 JUN (ANSA) – A escritora italiana Donatella Di Pietrantonio, com o livro “L’età fragile” (da editora Einaudi), venceu nesta terça-feira (4) o Prêmio Strega Giovani (Jovens) 2024, promovido pela Fundação Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento.

Com 138 votos de 605, a obra foi a mais votada por um júri de jovens entre 16 e 18 anos de 103 escolas secundárias da Itália e do exterior.

O resultado da 11ª edição do prêmio foi anunciado no Teatro Tor Bella Monaca, em Roma.

Em “L’età fragile”, Di Pietrantonio relembra uma história de crime ocorrida em 1997 em sua terra natal, o crime de Morrone.

No caso, duas meninas foram mortas enquanto caminhavam pela Majella, um maciço na região de Abruzzo, e rompe estereótipos sobre a segurança de pequenas cidades provincianas, abordando ainda a violência de gênero.

Os doze livros indicados para o Prêmio Strega 2024 concorreram ao prêmio. Completaram o pódio: em segundo lugar Antonella Lattanzi, autora de “Cose che non si raccontano” (Einaudi), com 72 votos; e em terceiro lugar Chiara Valerio, autora de “Chi dice e chi tace” (Sellerio), com 67 votos.

Os três livros receberam um voto válido para a designação dos finalistas do Prêmio Strega, principal concurso literário do país.

Os cinco finalistas serão votados em 5 de junho no Teatro Romano de Benevento. (ANSA).