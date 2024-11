Júri do Prêmio Ernesto Illy inclui Bottura e 2 brasileiros

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/11/2024 - 9:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 4 NOV (ANSA) – A empresa italiana illycaffè anunciou os nove jurados responsáveis por definir o vencedor do troféu “Best of the Best” (“Melhor dos melhores”) no Prêmio Internacional Ernesto Illy, que incluem o estrelado chef Massimo Bottura e os brasileiros Felipe Rodrigues e Vanúsia Nogueira.

Marcada para 12 de novembro, em Nova York, a premiação homenageia o filho do fundador da empresa de Trieste e simboliza mais de 30 anos de colaboração direta com os produtores. Ao todo, cafeicultores de nove países (Brasil, Costa Rica, El Salvador, Etiópia, Guatemala, Honduras, Índia, Nicarágua e Ruanda) disputarão o troféu de melhor café do mundo.

Os concorrentes brasileiros serão as fazendas São João, de Décio Bruxel, Serra do Boné, de Matheus Lopes Sanglard, e Vila Oscarlina, de Flávio da Costa Figueredo.

Além de Bottura, que comanda a renomada Osteria Francescana e também é conhecido por suas ações sociais e ambientais, e Rodrigues, head chef do complexo Rosewood São Paulo e tido como um dos principais cozinheiros da América do Sul na atualidade, o júri ainda inclui o chef belga Viki Geunes, proprietário do restaurante Zilte, em Antuérpia, dono de três estrelas Michelin.

Já Nogueira, diretora-executiva da Organização Internacional do Café (OIC), integra o corpo de jurados como degustadora profissional, ao lado de Felipe Isaza, membro do conselho de administração do Instituto de Qualidade do Café (CQI), e Dessalegn Oljirra Gemeda, consultor privado para exportadores de café da Etiópia.

Completam o júri três jornalistas: Vanessa Zocchetti, editora-chefe de estilo de vida na revista francesa Madame Figaro; Sebastian Späth, editor-chefe da Falstaff, principal revista alemã de gastronomia e estilo de vida; e Josh Condon, editor-chefe da Robb Report, uma das principais revistas de luxo dos EUA.

Os consumidores também foram convidados a provar os cafés finalistas e a apontar seus preferidos, através de degustações às cegas organizadas em lojas da illy em todo o mundo nas semanas anteriores ao prêmio, inclusive em São Paulo. O mais votado receberá o troféu “Coffee Lovers’ Choice”. (ANSA).