Jürgen Klopp volta ao Liverpool em maio após 14 meses e o motivo é nobre

Jürgen Klopp já sabe quando retornará ao Liverpool. Nesta quarta-feira, o clube anunciou que o reencontro com seu vitorioso treinador, após 14 meses da despedida, vai acontecer no dia 23 de maio. Mas não é para a vaga de Arne Slot. O alemão será palestrante em Baile De Gala de caridade do clube.

Klopp fará sua primeira aparição oficial como embaixador honorário da Fundação LFC desde que deixou o clube, em 2024. Admirador de longa data da instituição de caridade, o técnico se juntará no evento agendado para a Catedral Anglicana de Liverpool, em parceria com a Forever Reds.

“Todos sabem o quanto eu amo o trabalho da Fundação LFC e mal posso esperar para me juntar a eles para celebrar esse trabalho e ajudar a arrecadar fundos importantes para que continuem as coisas incríveis que estão fazendo”, disse Klopp, empolgado com o reencontro.

De acordo com o clube, os fundos arrecadados no evento apoiarão o trabalho da Fundação LFC, que apoiou mais de 127 mil pessoas na última temporada e lançou recentemente uma nova estratégia ambiciosa com o objetivo de aumentar esse número para 500 mil por temporada. A Fundação visa combater desigualdades sociais e acredita que as chances de vida de nenhuma criança devem ser determinadas pelo código postal.

“Estamos ansiosos pelo Baile de Gala deste ano e estamos muito satisfeitos que Jürgen se junte a nós para apoiar o evento”, afirmou Matt Parish, diretor executivo da Fundação LFC.

“Jürgen foi um defensor fantástico do nosso trabalho durante seu tempo no clube e agradecemos seu apoio contínuo e esperamos que o maior número possível de pessoas possa se juntar a nós no que certamente será uma noite memorável e uma oportunidade de arrecadar fundos para que continuemos a crescer e apoiar ainda mais pessoas em nossas comunidades, além de apoiar o Forever Reds”, completou.