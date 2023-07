Junto ao parceiro há 37 anos, Zé Celso tinha se casado no último mês

Letícia Senai Letícia Sena https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 06/07/2023 - 10:40 Compartilhe

Hoje é um dia triste para a cultura brasileira! Morreu nesta quinta-feira, 6, em São Paulo, o ator Zé Celso Martinez. Ele estava internado com queimaduras em 60% do corpo após um incêndio em seu apartamento no Paraíso, zona sul da capital paulista. O estado de saúde de Celso havia tido um agravamento na quarta-feira, quando desenvolveu quadro de insuficiência renal.

Segundo o o boletim de ocorrência, obtido pela Folha de S.Paulo, o incêndio teria começado no quarto do dramaturgo, após um aquecedor elétrico apresentar problemas. O fogo teria se alastrado para as peças de roupa e se espalhado rapidamente.

Zé Celso foi um dos nomes mais importantes do teatro brasileiro. Ele fundou o Oficina, um dos mais longevos grupos de teatro do país, que existe desde 1958.

Casamento com Marcelo Drummond

No dia 6 de junho de 2023, após 37 anos de união, Zé Celso se casou com Marcelo Drummond, de 60 anos. Os dois estavam juntos desde 1986, quando se conheceram no Teatro Oficina.

Zé e Marcelo viveram uma “união amorosa, criativa e orgiástica”, como descreveu o convite para a cerimônia de casamento.

Em entrevista à jornalista Cleo Guimarães, Marcelo disse que ele e Zé Celso não se relacionam sexualmente há mais de 20 anos: “Estamos casados pela vida que vivemos, compartilhamos tudo. Moramos juntos, mas não transamos há mais de 20 anos, cada um tem seus amantes.”

Famosos e amigos lamentaram a partida do artista

Britto Jr.: “Morre em São Paulo Zé Celso Martinez, um dos maiores diretores de teatro do Brasil. Foi o epílogo de uma tragédia!”.





