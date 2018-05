Junto com convocados, CBJ anuncia 1ª mulher no comando do time masculino de judô

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) anunciou nesta quarta-feira a japonesa Yuko Fujii como nova técnica da seleção masculina. Será a primeira vez na história da modalidade que uma mulher comandará uma delegação de homens.

Junto com essa novidade, a CBJ revelou os judocas convocados para o Campeonato Mundial que acontecerá em Baku, no Azerbaijão, entre 20 a 27 de setembro. Entre os nomes, destaque para os medalhistas olímpicos Rafael Silva, Rafaela Silva, Érika Miranda, Ketleyn Quadros e Mayra Aguiar.

Em nota publicada no site da entidade, Yuko agradeceu a confiança da CBJ e avisou que o objetivo final desse projeto está em garantir bons resultados nos Jogos Olímpicos do Japão de 2020.

“Ser a técnica principal é grande responsabilidade, especialmente com a equipe brasileira, que tem histórico de resultados. Hoje, nós temos uma equipe forte e dedicada. Estou empolgada com esse grande desafio. Assim como uma equipe, como um time Brasil, nós conseguiremos fazer grandes conquistas em Tóquio-2020”, destacou.

Yuko tem 36 anos e é natural da cidade de Toyoake, no Japão. Ela está no Brasil desde 2012, quando recebeu o convite da CBJ para auxiliar na preparação dos judocas brasileiros, especialmente na transição do júnior para o principal. Antes, ela já tinha trabalhado como auxiliar técnica da seleção britânica.

O presidente da CBJ, Silvio Acácio Borges, explicou a escolha pelo nome de Yuko. “É mais uma demonstração de que o judô está conectado aos princípios mais atuais de gestão. Independentemente de ser mulher ou homem, é a competência que fala mais alto. A meritocracia é o nosso principal critério, e a Yuko tem tudo para fazer um ótimo trabalho”, disse.

No comando apenas da equipe principal masculina, a japonesa trabalhará ao lado do coordenador Luiz Shinohara. Na preparação para o Mundial deste ano, ela acompanhará a equipe masculina em treinamentos internacionais no Japão e na Espanha, em junho, além de orientar os atletas no Grand Prix de Zagreb, em julho.

Confira a lista de convocados do Brasil:

Seleção masculina – Eric Takabatake (60kg/EC Pinheiros), Phelipe Pelim (60kg/EC Pinheiros), Daniel Cargnin (66kg/Sogipa), Charles Chibana (66kg/EC Pinheiros), Eduardo Yudy Santos (81kg/EC Pinheiros), Victor Penalber (81kg/Instituto Reação)

Rafael Macedo (90kg/Sogipa), David Moura (+100kg/Instituto Reação), Rafael Silva (+100/EC Pinheiros), Marcelo Contini* (73kg/EC Pinheiros) e David Lima* (73kg/Sogipa).

Seleção Feminina – Gabriela Chibana (48kg/EC Pinheiros), Érika Miranda (52kg/Sogipa), Jéssica Pereira (52kg/Instituto Reação), Rafaela Silva (57kg/Instituto Reação), Ketleyn Quadros (63kg/Sogipa), Maria Portela (70kg/Sogipa)

Mayra Aguiar (78kg/Sogipa), Maria Suelen Altheman (+78kg/EC Pinheiros), Beatriz Souza (+78kg/EC Pinheiros), Tamires Crude* (57kg/Instituto Reação)

* convocados apenas para disputar a competição por equipes mistas.