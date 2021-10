Junto com Barack Obama, Anitta participa de celebração global sobre sustentabilidade

Neste sábado, (23), Anitta participou do mesmo evento que o ex-presidente norte-americano Barack Obama.

Promovido pelo Youtube Originals, cantora se apresentou com a música ‘’Girl From Rio’’ na celebração global ‘’Dear Earth’’, com líderes mundiais e artistas, focada em sustentabilidade.

“Sendo uma garota do Rio, eu cresci com a poderosa Amazônia no meu quintal. Eu sei o [tamanho] do seu poder e beleza e o quanto ela faz para cuidar e proteger a gente. A natureza tem sempre cuidado de nós. Está na hora de fazermos o mesmo. Então vamos nessa! Essa é para você, Rio”, declarou Anitta, que estava de vestido branco e boina preta.

O evento também contou com grandes estrelas como Billie Eilish, o grupo BLACKPINK, Jaden Smith e mais.

Saiba mais