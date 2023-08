Junta militar encerra toque de recolher nacional no Níger

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 04/08/2023 - 11:01 Compartilhe

NIAMEY, 4 AGO (ANSA) – A junta militar que tomou o poder no Níger retirou, a partir desta sexta-feira (4), o toque de recolher nacional que havia sido implementado no último dia 26 de julho, data do golpe.

A decisão consta de um decreto publicado na quinta (3) e assinado por Abdurahman Tchiani, comandante da Guarda Presidencial que foi nomeado chefe de Estado.

Ainda assim, a expectativa é de que haja uma série de controles por parte das forças de segurança, especialmente nas maiores cidades e nas fronteiras, com bloqueios de estradas, paradas obrigatórias e revistas de veículos e pedestres.

Analistas também temem a possibilidade de futuros confrontos violentos entre militares a serviço do golpe e manifestantes que defendem o presidente Mohamed Bazoum, que foi deposto e preso.

(ANSA).

