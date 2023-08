Junta militar do Níger expulsa embaixador da França

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/08/2023 - 11:01 Compartilhe

NIAMEI, 26 AGO (ANSA) – A junta militar que tomou o poder no Níger expulsou nesta sexta-feira (26) o embaixador da França no país, Sylvain Itte, e deu um prazo de 48 horas para a saída do diplomata.

A França, no entanto, rejeitou imediatamente o ultimato.

“Tomamos conhecimento da solicitação dos golpistas, que não têm autoridade para fazer um pedido como esse, porque determinações sobre o embaixador só podem partir das autoridades legítimas eleitas do Níger”, disse o Ministério das Relações Exteriores francês.

A gestão atual da pasta análoga em Niamei confirmou a expulsão, e desmentiu as informações que davam conta de que os embaixadores dos Estados Unidos, Alemanha e Nigéria também seriam expulsos.

“São informações falsas. A medida diz respeito somente ao embaixador francês, declarado persona non grata. O Níger exercerá suas prerrogativas segundo a convenção de Viena de 1961 para expulsar o embaixador”, disse a chancelaria nigerina instaurada pelo golpe militar, em um comunicado. (ANSA).

