Junta do Mali adia eleições presidenciais previstas para fevereiro de 2024

A junta que governa o Mali anunciou, nesta segunda-feira (25), que vai adiar as eleições presidenciais marcadas para fevereiro de 2024 e que deveriam, supostamente, devolver o poder aos civis.

As datas originalmente planejadas, 4 e 18 de fevereiro para o primeiro e segundo turno, respectivamente, “serão levemente adiadas por razões técnicas”, disse o porta-voz do governo, coronel Abdoulaye Maïga, aos jornalistas em Bamako.

As autoridades citaram entre essas “razões técnicas” fatores relacionados com a adoção de uma nova Constituição em 2023 e com a revisão das listas eleitorais, além de um litígio com uma empresa francesa, a Idemia, envolvida – segundo elas – no processo, especificamente no censo populacional.

O governo indicou que anunciará as novas datas no futuro em um comunicado.

