Júnior Urso revela que clima no Corinthians melhorou após troca de treinador

O volante Júnior Urso afirmou neste domingo que o clima “melhorou muito” no Corinthians após a demissão do técnico Fábio Carille e a promoção do interino Dyego Coelho, que comandava o time sub-20. Após a chegada do ex-lateral-direito, o Corinthians ainda não perdeu. São dois empates (Palmeiras e Internacional) e uma vitória sobre o Fortaleza por 3 a 2.

“O clima melhorou muito. Há algumas semanas era outro, tinha um certo peso, a gente tentava, mas parece que tinha algo que não deixava realizar o que sabíamos. Isso começou a melhorar contra o Fortaleza, fizemos um bom jogo, melhorou o desempenho, o que eram oito partidas sem vencer, agora são três sem perder”, ressaltou.

Diferentemente do goleiro Cássio, que afirmou que o Corinthians perdeu dois pontos, Júnior Urso disse que o empate diante do Internacional, na Arena Corinthians, não foi um resultado ruim para o Corinthians na briga por uma vaga na Copa Libertadores.

“Não foi um resultado ruim, o Internacional é uma grande equipe. Jogamos bem, mas a ideia era ganhar, se aproximar do São Paulo. Infelizmente não conseguimos. Foi uma grande partida e agora é trabalhar para vencer o Botafogo e entrar na zona da Libertadores o quanto antes”, comentou o volante.