Junior revela traumas na carreira: ‘Críticas que não eram saudáveis para uma criança’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/05/2024 - 8:02 Para compartilhar:

O cantor Junior Lima recordou experiências ao longo de 35 anos de carreira. De acordo com o artista, ele teve que superar desafios e se reinventar ao longo dos anos.

“Foi na turnê [Nossa História] em 2019 com Sandy onde me entendi como artista. Veio outro olhar, com maturidade. E me ouvir de novo cantando com voz adulta e amadurecida, tudo fez sentido”, disse.

Na turnê que percorreu o Brasil e lotou estádios, o artista não só cantava como tocava. Parte da angústia de parar de cantar e se reencontrar com esse tipo de arte é retratada na música “Abstinência”. + Letícia Sabatella fala sobre vergonha que sentia do seu corpo: ‘Fui assediada muito cedo’

A canção começou a ser composta quando o artista se lembrava de um relacionamento tóxico que teve, mas ao longo do trabalho, a reflexão acabou se transformando em um reencontro com sua voz e uma espécie de ‘exorcismo de alguns traumas’. “Tive alguns trauminhas ao longo da carreira com críticas que não eram saudáveis para uma criança, que criou grandes cicatrizes em mim. Por muito tempo, rompi com a minha voz, com o cantar. Olha que loucura? Na época da [banda] Nove Mil Anjos eu tinha certeza que não ia cantar mais… Pra mim era muito injusto [as críticas]. Comecei a acreditar nas coisas. Duvidei desse cantor: ‘ei, cadê você’?. O dia que entendi o que tinha escrito, me apaixonei por essa música”, revelou. *Esta matéria contém trechos de entrevistas para o gshow.