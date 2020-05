Júnior Negão marca dois e garante virada do Ulsan contra o Suwon Confira como foi a vitória do Ulsan Hyundai sobre o Suwon Samsung Bluewings por 3 a 2, em partida válida pela segunda rodada da K-League de 2020. O brasileiro Júnior Negão foi um dos destaques do duelo com dois gols.