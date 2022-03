Junior Moraes doa quase R$ 300 mil para ajuda ao governo ucraniano Atacante do Shakhtar Donetsk conseguiu deixar o país e já está a caminho do Brasil

O atacante brasileiro, naturalizado ucraniano, Junior Moraes doou 1,67 milhão de grívnias (cerca de R$ 290 mil) para o governo do país. A intenção do jogador é ajudar a Ucrânia, que sofre com os ataques russos. Segundo o ‘UOL, o dinheiro cedido pelo atleta do Shakhtar Donetsk será revertido para vítimas da guerra.

Junior Moraes deixou a Ucrânia nesta segunda-feira e deve chegar ao Brasil nos próximos dias. Como tem cidadania ucraniana, o atleta corria risco de ser chamado para defender o país contra os militares russos. A Ucrânia está dificultando saída dos homens de 18 a 60 anos do país.

Junior Moraes já atua na Ucrânia desde 2011, quando foi contratado pelo Metalhur Donetsk. Antes, o atacante havia defendido Santos, Ponte Preta e Santo André, no Brasil. Aos 34 anos, o jogador já atua no Shakhtar desde 2018. Desde então já somou três títulos e mais de 60 gols.

