Junior Lima relembra dia em que apagou incêndio na casa da família: ‘Seis metros de labareda’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/03/2024 - 9:09 Para compartilhar:

Junior Lima revelou que passou por uma situação tensa em família, na qual precisou apagar um início de incêndio no rancho de seu primo. Na ocasião, ele estava acompanhado da mulher, Mônica, o filho, os pais, Sandy, o então cunhado Lucas, o sobrinho Theo, a sogra e o marido dela.

Em participação no “Que História é essa, Porchat?” (GNT), ele detalhou a situação, que aconteceu quando o pai, Xororó, decidiu fazer uma pizza no forno da área gourmet. “[Era] Uma construção nova. No teto tinha troncos de madeira e palha”, contou.

Enquanto as pessoas faziam outras coisas nas demais áreas do rancho, Xororó foi surpreendido pelo fogo e pediu ajuda ao filho. “Quando olhei para o teto tinham uns seis metros de labareda lambendo a área gourmet. Eu olho para o lado e tinha uma piscina e toalhas ao redor. Encharquei e sai correndo para jogar no teto. A toalha era enorme e ficou muito pesada”, relembrou Junior.

Desesperado, o cantor continuava a arremessar as toalhas, mas o peso das peças as impedia de chegar ao teto. Ele, então, achou uma alternativa: subiu em cima da pia. Enquanto isso, Xororó procurava por um extintor e tentava colocar uma mangueira na torneira, que não tinha pressão suficiente.

Após ouvir o pedido de socorro, Noely, mãe do cantor, chegou para ajudá-los. “Minha mãe trouxe toalhas mais leves e eu consegui jogar com mais facilidade. Quando ficou apenas uma brasa, eu sai correndo em busca de ajuda, fui até o quarto da Sandy e perguntei pelo Lucas”, contou.

Passado o susto, a família organizou a bagunça. Por fim, Xororó finalizou a pizza que, segundo Junior, “estava sensacional”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias