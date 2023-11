Junior Lima diz agendar relações sexuais com a mulher: ‘É uma solução’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/11/2023 - 10:52 Para compartilhar:

Casado há nove anos com Monica Benini, Junior Lima tem uma técnica para manter a chama acessa. Em participação no podcast “Quem Pode, Pod”, o cantor explicou que diante da rotina e com dois filhos, eles marcam horário para as relações sexuais.

“Com hora marcada. Nem sempre a gente consegue. A gente tenta idealizar esse lance de ter horário marcado, mas é um pouco… você até acostuma. É uma solução. É um pouco no improviso [também]”, contou o cantor.

Além das horas marcadas, o casal tenta fazer viagens para ter momentos a sós. “O que a gente acaba fazendo mais para [ter mais] momentos de casal é, de vez em quando, ter umas saídas, fazer uma viagem juntos. Esses tempos fizemos uma viagem para Barcelona. Desde a pandemia, a gente não viajava como casal”, relatou.

