Júnior Baiano revela polêmica de Romário: ‘Mandava tirar jogador’ Ex-zagueiro falou que ex-atacante 'fazia o que quisesse' e não conseguiria manter hábitos no futebol atual

O ex-zagueiro Júnior Baiano falou ao canal Alê Oliveira, no Youtube, sobre polêmicas do ex-atacante Romário. De acordo com o ex-atleta, o Senador mandava técnicos tirar jogadores durante as partidas. Júnior Baiano disse que os treinadores obedeciam mas esperando um pouco para ‘não perder a moral’.

> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2021 e simule as rodadas!



– Hoje não tem como um jogador fazer o que o Romário fazia. Hoje, não. Na época que eu jogava com ele, sim, ele fazia tudo o que quisesse. Eu vi ele mandar tirar jogador. Quando o treinador chegava perto, o Romário falava: “Pode tirar aquele ali”. Passa um pouquinho, saía. Na hora, não, porque senão o treinador ficava sem moral – revelou o ex-zagueiro.

E MAIS:

Júnior Baiano também falou sobre sua fama de ter sido um atleta violento. O ex-zagueiro, que atuou com Romário no Vasco e na Seleção Brasileira, além de ter passagens de sucesso pelo Flamengo, Palmeiras e São Paulo, disse que isso o incomodava no início da carreira mas mudou sua relação com essas críticas.

+ Conheça o novo app do LANCE! e fique por dentro dos resultados e notícias!



– Eu nem ligo mais para essas coisas, mas antigamente eu ficava p… Principalmente quando eu jogava no Flamengo, no início da carreira. Eu chegava duro mesmo, metia “porrada” em quem merecia, mas era bom jogador. Nessa época, eu ficava chateado. Depois, no São Paulo, minha cabeça mudou até em relação às críticas – completou Júnior Baiano.

E MAIS:

Veja também