Junior Alonso jogará a Copa América e Atlético-MG poderá ficar sem ‘meio time’ por um mês O alvinegro já sabe que o zagueiro terá e servir ao Paraguai na competição de seleções que será disputada no Brasil

Com a confirmação da Copa América no Brasil, o Atlético-MG pode ter um cenário complicado na montagem do time para os meses de junho e julho, o prejudicando diretamente no Campeonato Brasileiro.

E o Galo já tem um desfalque certo. O zagueiro Junior Alonso vai disputar a Copa América e ficará um mês longe do time mineiro. A federação paraguaia comunicou ao Atlético que convocará Alonso para o torneio de seleções, que começa no próximo fim de semana. O defensor só será liberado depois do dia 10 de julho, três dias antes da primeira partida contra o Boca Juniors, pelas oitavas de final da Libertadores.

E, os problemas de faltas no elenco podem ficar ainda maiores, pois Eduardo Vargas (Chile), Alan Franco (Equador) e Jefferson Savarino (Venezuela) devem seguir defendendo seus times nacionais. As federações desses atletas ainda não comunicaram oficialmente se ficarão ou não com os jogadores nos elencos da Copa América.

A lista de desfalques pode ser ampliada com Guga e Guilherme Arana, que estão entre os possíveis convocados para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Porém, a competição começa daqui a 45 dias, o que daria tempo deles jogarem a ida das oitavas de final da Libertadores, mas perderiam o jogo de volta, em BH, além de partidas pelo Brasileiro.

