Junior Alonso é apresentado no Atlético-MG e pode reestrear contra o Juventude nesta terça

O paraguaio Junior Alonso foi apresentado nesta segunda-feira pelo Atlético-MG. Será a terceira passagem do zagueiro de 31 anos pelo clube. Como já foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Junior Alonso pode reestrear nesta terça-feira, contra o Juventude, em Brasília, pela 17ª rodada do Brasileiro.

“Estou preparado, só vai depender do treinador. Estava jogando, antes da Copa América”, afirmou ele que esteve na competição nos EUA, mas não saiu do banco. Na preparação para o torneio de seleções, ele disputou dois amistosos, contra Peru e Panamá, em junho.

As chances de o zagueiro entrar em campo aumentam contra o Juventude já que o técnico Gabriel Milito não poderá contar com Battaglia, que está suspenso. O Atlético-MG é o décimo colocado com 21 pontos. O time do Rio Grande do Sul está três posições atrás com dois pontos a menos.

Somando as duas passagens pelo Atlético-MG, Junior Alonso acumulou 133 partidas, com dois gols e seis assistências. Em 2021, foi titular e capitão em diversos jogos na campanha dos títulos do Mineiro, do Brasileiro e da Copa do Brasil e da semifinal da Libertadores.

Junior Alonso estava no Krasnodar, da Rússia, e na última temporada disputou 35 partidas e conseguiu três assistências.