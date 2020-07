Juninho Quixadá e Léo Chú se destacam em treino do Ceará Atacante que vem buscando mais espaço no plantel e jovem emprestado pelo Grêmio marcaram gols em coletivo feito sob olhares atentos de Guto Ferreira

No último fim de semana, a equipe do Ceará fez atividades presenciais no Centro de Treinamento das categorias de base do clube, a Cidade Vozão, onde dois nomes ofensivos foram destaques positivos do coletivo: os atacantes Léo Chú e Juninho Quixadá.

Enquanto o primeiro dos citados que chegou por empréstimo ao Vozão vindo do Grêmio marcou dois gols na atividade, Juninho colaborou bastante com suas jogadas de velocidade além de deixar sua marca balançando também as redes.

Desempenhos desse nível no retorno as atividades ganham um peso adicional no Ceará pelo fato de que o técnico Guto Ferreira sequer teve a oportunidade de efetivamente estrear desde que foi contratado. Logo, a possibilidade de mostrar serviço e “largar na frente” por um posto de titularidade passará bastante por bons desempenhos nessas oportunidades.

Essas oportunidades ganham ainda mais valor diante da realidade que Juninho Quixadá vive nos últimos anos com a camisa do Alvinegro.

Depois de um começo promissor em 2018, o avante de 34 anos de idade perdeu bastante espaço (também em função de lesões), mas conta com a predileção do presidente Robinson de Castro ao ponto do dirigente ter prometido elogiar o atleta para Guto Ferreira.

