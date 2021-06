Juninho Pernambucano exalta chegada de Henrique, ex-Vasco, ao Lyon: ‘Será uma surpresa muito boa’

ídolo do Vasco da Gama, Juninho Pernambucano, atual diretor do Lyon, comentou a chegada de Henrique, também ex-jogador do cruz-maltino no clube francês. Após o anúncio da contratação do lateral-esquerdo, o dirigente garantiu que espera coisas boas do atleta brasileiro.

Veja o mata-mata da Eurocopa

Henrique foi anunciado pelo Lyon (Foto: Reprodução/Olympique Lyonnais)

E MAIS:

Veja também