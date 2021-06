Juninho Paulista reitera apoio a Tite e fala sobre manifesto em torno da Copa América: ‘Representa todos nós’ Coordenador de seleções reconhece que comissão técnica superou duas semanas cansativas emocionalmente e diz que manifesto representa atletas, comissão e delegação

A entrevista coletiva de Tite após a vitória por 2 a 0 do Brasil sobre o Paraguai, nesta terça-feira, foi marcada por um momento de apoio ao treinador. Ao final, o coordenador de seleções, Juninho Paulista, falou sobre o turbilhão que aconteceu em torno da equipe canarinha, com o afastamento do presidente da CBF, Rogério Caboclo, e o impasse em torno da participação da equipe na Copa América.

– Tivemos semanas desgastantes, difíceis emocionalmente. Quero parabenizar Tite, a comissão, ao pessoal de apoio. O trabalho não foi fácil, mas foi de excelência. Estamos felizes de conquistar, de fazer história, de participar, comandar um grupo de de profissionais tão competentes. Dizer isso é importante. Até em nome da entidade, a satisfação em tê-los, a satisfação com o trabalho é grande. O foco principal sempre foi a Copa do Mundo e as Eliminatórias já são Copa do Mundo. Estou aqui para reiterar o manifesto dos atletas – declarou.

Juninho também falou sobre o manifesto divulgado nas redes sociais dos jogadores após o confronto desta terça-feira.

– É um manifesto que nos representa. São jogadores, comissão e a delegação de todos os profissionais que trabalham com maior afinco para que a CBF possa dar as melhores condições de trabalho para todos vocês – declarou.

Segundo o cronograma inicial da Seleção Brasileira, Tite anunciará a lista de convocados para a Copa América nesta quarta-feira. A tendência é que não haja muitas mudanças em relação ao grupo que disputou as duas partidas desta rodada das Eliminatórias. O Brasil vai a campo neste domingo, às 18h, contra a Venezuela, no Mané Garrincha.

