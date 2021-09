Juninho Paulista afirma que equipes com atletas convocados terão partidas adiadas no Brasileiro Atlético-MG, Palmeiras, Internacional e Flamengo têm atletas convocados

O coordenador da Seleção Brasileira, Juninho Paulista, adiantou nesta sexta-feira (24) que a CBF vai adiar as rodadas de jogos do Campeonato Brasileiro de times que tiveram atletas convocados para a sequência tripla das Eliminatórias da Copa do Mundo. Palmeiras, Atlético-MG, Internacional e Flamengo tiveram atletas chamados.

– Conversamos com o Manoel (Flores), que é o diretor de competições. E, por se tratar novamente de três jogos, vai ser adotado o mesmo critério que adotamos na data de setembro em relação aos clubes que tiveram jogadores convocados – declarou.

O goleiro Weverton, do Palmeiras, o lateral Guilherme Arana, do Atlético-MG, o meio-campista Edenilson, do Internacional, o meia Everton Ribeiro e o atacante Gabigol, ambos do Flamengo, são jogadores chamados.

Os atletas perderiam as rodadas 24 a 26. Os quatro times com jogadores convocados já tiveram jogos adiados. Disputadas 21 rodadas até agora, o Flamengo entrou em campo 18 vezes, enquanto Atlético-MG, Inter e Palmeiras fizeram 20 jogos cada.

