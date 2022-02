Juninho, Felipe Ferreira ou Raí? Enderson testa opções em busca do meia ideal no Botafogo Treinador do Botafogo já testou três jogadores diferentes no setor em três jogos de Campeonato Carioca neste começo de temporada

Se o time do Botafogo parece, aos poucos, caminhar para um desenho fixo neste começo de temporada, uma posição ainda traz dúvidas a Enderson Moreira: a posição avançada do meio-campo. O treinador já testou Juninho, Felipe Ferreira e Raí em três jogos do Campeonato Carioca.

Dos três, apenas Raí não iniciou uma partida como titular – mas entrou nos últimos dois jogos e, inclusive, marcou o último gol do Glorioso na vitória por 4 a 2 sobre o Madureira, na última quinta-feira.

Juninho chegou na temporada com expectativa. Destaque do time sub-20 no ano passado, com 15 gols e sete assistências, o jogador passou batido na estreia na equipe principal, no empate contra o Boavista, sendo substituído durante o segundo tempo. Desde então, não voltou a pisar mais nos gramados.

Felipe Ferreira quase deixou o Botafogo ao término da última temporada. Sem espaço na reta final da Série B, o camisa 17 chegou a receber propostas mas optou por ficar. Recebeu uma chance de Enderson Moreira, iniciou o jogo contra o Bangu e marcou um gol. Contra o Madureira, voltou a ser titular mas não jogou bem – foi substituído nos dois.



Raí vive um período de ascensão, mas ainda não viveu a situação de iniciar uma partida. Até aqui, apenas entrou no decorrer dos duelos, balançando as redes contra o Tricolor Suburbano e tendo impacto vindo do banco de reservas.

Três jogadores e três características diferentes. Do jogador que pisa mais na área ao que cadencia mais o jogo para dar passes aos companheiros, Enderson parece ainda não ter encontrado o meio-campista para o esquema.

