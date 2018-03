Jungmann participa de reunião com interventor no Rio de Janeiro

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, participa de uma reunião no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no Rio de Janeiro. O ministro chegou ao prédio acompanhado do diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galloro.

Também participam da reunião o interventor federal, general Walter Braga Netto, o chefe do gabinete de intervenção, general Mauro Sinott, e o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, e integrantes da Polícia Rodoviária Federal.

O ministro está recebendo informações sobre as investigações da morte da vereadora do PSOL, Marielle Franco, e do motorista Anderson Pedro Gomes, quarta-feira (14) à noite.