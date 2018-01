Jungmann: Forças Armadas estão a postos para emergências em julgamento de Lula

Em meio à tensão nas ruas de Porto Alegre para o julgamento do ex-presidente Lula, o ministro da Defesa, Raul Jungmann (PPS), afirmou nesta segunda-feira, 22, que as Forças Armadas estão a postos. Em entrevista à Rádio Pernambucana, Jungmann assegurou que existe “pessoal de pronto emprego para qualquer emergência”.

“Estamos prontos e atentos”, disse o ministro ressaltando, entretanto, que o esquema montado pelo governo do Estado Rio Grande do Sul e os acordos firmados com os movimentos permitirá a tranquilidade no dia do julgamento. Durante entrevista, Jungmann também defendeu o direito de mobilização dos manifestantes pró e contra o ex-presidente, mas de forma ordeira. “Há lugar para protesto, manifestar opinião, mas dentro da ordem, com respeito às pessoas e à propriedade”, disse.

O ministro também criticou as recentes declarações da presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann. Na semana passada, a líder petista afirmou que “para prender Lula, vai ter que prender muita gente, mas, mais do que isso, vai ter que matar gente”. Segundo Jungmann, as declarações incitam a desordem e devem ser combatidas pelos órgãos de Justiça. “Quem faz isso evidentemente está incitando a desordem e aí o Ministério Público e Justiça têm que agir. Só entramos em ação quando há colapso”, explicou.