Julius Randle é eleito o jogador que mais evoluiu na temporada 2020-2021 da NBA

A NBA anunciou na noite de terça-feira o resultado do prêmio de “Most Improved Player”, dado ao jogador que mais evoluiu na temporada da liga. Julius Randle, do New York Knicks, foi eleito o vencedor de forma quase unânime. O ala-pivô superou nomes como Jerami Grant e Michael Porter Jr. e obteve 98 votos para primeiro lugar contra apenas dois de Grant.

Randle elevou o seu jogo a um novo nível nesta temporada, estabelecendo recordes pessoais na carreira em pontos (24,1) e assistências (6,0), além de 10,2 rebotes por partida. Ele foi um dos sete jogadores a ter médias de pelo menos 20 pontos e 10 rebotes na temporada regular.

O jogador de 26 anos também expandiu o seu arsenal ofensivo como pontuador, acertando 41,1% da linha dos três pontos e sendo extremamente eficiente da meia distância.

Randle foi o ponto focal do ataque dos Knicks na temporada. O ala-pivô foi fundamental na campanha de 41 vitórias e 31 derrotas da equipe nova-iorquina, que alcançou os playoffs pela primeira vez desde 2013. Sua produção o ajudou a receber a sua primeira nomeação para o All-Star Game.

Randle entrou na NBA com grandes expectativas sendo a sétima escolha geral no Draft de 2014. Depois de algumas temporadas promissoras, mas inconsistentes com o Los Angeles Lakers, ele passou um ano com o New Orleans Pelicans antes de assinar um contrato de três anos com os Knicks.

Em seu primeiro ano em Nova York, Randle terminou a temporada 2019-2020 com médias de 19,5 pontos, 9,7 rebotes e 3,1 assistências por jogo.

O nome do atleta chegou a ser ventilado em rumores de troca, no entanto a sua produção sustentada ao longo da campanha de 2020-2021 mostrou que ele pode ser um jogador-chave em uma equipe candidata aos playoffs.

