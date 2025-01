Julius Baer confirma venda de operação brasileira para o BTG Pactual

O Grupo Julius Baer anunciou nesta terça-feira, 7, a venda da operação de gestão de patrimônio no Brasil para o Banco BTG Pactual por R$ 615 milhões (US$ 100,6 milhões). As negociações foram antecipadas pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na segunda-feira, 6.

A operação local do grupo suíço é responsável pela gestão de R$ 70 bilhões em ativos de clientes de alta renda.

O Julius Baer informou em um comunicado que continuará a atender clientes brasileiros a partir de outros locais e que o negócio internacional com base no País permanecerá inalterado.

A expectativa é de que a transação seja concluída no primeiro trimestre de 2025, após as devidas aprovações dos órgãos regulatórios. Fonte: Dow Jones Newswires.