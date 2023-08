Julio Rocha surpreende Karoline Kleine e faz pedido de casamento no cinema

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/08/2023 - 12:28 Compartilhe

Julio Rocha e Karoline Kleine vivem um amor digno de filme. Não à toa, ele escolheu uma sala de cinema para pedir a veterinária em casamento. O ator publicou as imagens em seu Instagram neste sábado (19).

“Agora é oficial. Quando lembramos momentos marcantes da vida passa sempre um filme na nossa cabeça. Então nada mais justo que eternizar no cinema a decisão mais acertada que tive na vida. Sim, pedi a Karol em casamento! Virei marido, pai, genro e uma pessoa em transformação constante, que a cada día aprende algo novo”, começou o ator na legenda do post.

“E isso só foi possível porque ela está ao meu lado, buscando o mesmo objetivo. Deixei de ser eu, somos nós. É alma gêmea que chama? Não sei se concordo com a ideia de alma gêmea que me parece um pouco a loteria do amor. Você encontra aquela pessoa especial aleatoriamente num golpe de sorte. Uma coisa tão especial não acontece de forma tão fácil e mágica, em que é decretado que vocês serão felizes para sempre”, seguiu.

“É algo a ser conquistado dia a dia. É por isso que a minha comédia romântica vai de trás pra frente. Ela acaba num começo feliz que foi o pedido de casamento para Karol. Se o filme vai continuar feliz, depende apenas da forma que vamos escrever nossa história. Te amo muito, Karol”, continuou.

“E, sim, homens que me seguem, vocês vão ter que ouvir suas companheiras falando ‘por qué você não fez um pedido de casamento assim pra mim? A moda agora no cinema são os remakes, então esta é uma oportunidade de refazer o pedido com mais recursos ou criatividade'”, finalizou ele.

O pedido aconteceu no Topázio Cinemas, em Indaiatuba. Karoline foi com a mãe assistir a um filme e foi surpreendida com imagens dos dois na telona. No fim, Julio chega com flores e faz o pedido à amada. O casal mora junto há quase cinco anos, mas, só agora, vão oficializar a união, que já rendeu três lindos frutos: juntos, eles são pais de José, de 4 anos, Eduardo, de 3, e Sarah, de 3 meses.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias