Julio Rocha e Karoline Kleine furam a orelha da filha e mostram imagens dela com brincos pela primeira vez

Sarah, filha do ator Julio Rocha e da veterinária Karoline Kleine, furou as orelhas e agora usa brincos. O artista publicou em seu Instagram, nesta terça-feira, 20, os momentos do procedimento, que é um furo humanizado.

José, de 4 anos, e Eduardo, de 2, acompanharam a irmãzinha. “Nós vamos furar a orelha da Sarah. Qual a sensação?”, pergunta Julio à esposa. “Tô nervosa”, responde ela. “Dia da bebê fazer o furo. Vai ficar linda”, diz o primogênito no vídeo.

Em seguida, a enfermeira explica: “A marcação de uma orelhinha. Depois a gente troca, já faz a marcação da outra orelha e deixa a perfuração por último. Modelo Tiffany Cristal. Ele vem lacradinho e individual”.

Julio continua. “Tá todo mundo se questionando: ‘Nossa, ela não chora, mas é porque o leite da mamãe é…”’, pergunta o ator para José. “Premium”, responde o menino. “Estávamos absurdamente em dúvida se furávamos ou não, se colocávamos brinquinho ou não, mas depois do resultado, ficou a coisa mais linda. Valeu a pena”, finaliza.

“O maravilhoso mundo do pai de menina. Gostaram do resultado???’, perguntou o ator para os seguidores na legenda do vídeo. “Melhor escolha foi o furo humanizado”, escreveu Karoline nos comentários.

