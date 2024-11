Julio Andrade se encontra com astro de ‘Harry Potter’ após perder Emmy para o ator

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/11/2024 - 8:26 Para compartilhar:

Não foi dessa vez que o Brasil trouxe uma estatueta do Emmy Internacional, premiação que celebra as maiores produções televisivas de todo o mundo, que rolou na última segunda-feira, 25, em Nova York, Estados Unidos.

Porém, o ator Julio Andrade, que concorria na categoria Melhor Ator por seu papel na minissérie “Betinho: o Fio da Navalha”, não deixou de aproveitar a premiação com um sorriso no rosto.

Durante o evento, o brasileiro posou para fotos todo sorridente com o britânico Timothy Spall, o vencedor de sua categoria, indicado pela atuação na série “The Sixth Commandment”, do Reino Unido.

Timothy é um ator bastante conhecido de produções do Reino Unido e de Hollywood e esteve em grandes sucessos do cinema, como na franquia de filmes “Harry Potter”, quando interpretou Rabicho, e no filme da Disney “Encantada”, no qual deu vida a Nathaniel.

Após receber o troféu de melhor ator, Spall se encontrou e foi parabenizado por Julinho Andrade. Elen Clarice compartilhou uma foto do marido conversando com o artista e celebrou o momento. “Dois grandes atores! Que noite linda”, escreveu ela na legenda da publicação.

Elen também fez uma publicação antes da premiação para parabenizar Julio pela indicação. “Meu amor, desejo toda sorte do mundo para você hoje. Estarei de mãos dadas, terceiro ano vivendo isso tudo com você, mas parece sempre a primeira vez. O prêmio maior você já tem, que orgulho de toda sua trajetória e escolhas. Você é foda, meu cheiro”, disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Elen Clarice (@elenclarice)