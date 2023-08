Juliette viaja para prestigiar affair em competição de crossfit nos EUA

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/08/2023 - 10:47 Compartilhe

Juliette resolveu viajar para Madison, em Wisconsin, nos Estados Unidos, antes de seguir viagem para Orlando, na Flórida, onde deve visitar os parques da Disney. A escolha do destino inicial não foi por acaso.

Apontado como affair da ganhadora do BBB em 2021, o atleta de crossfit Kaique Cerveny participava de um competição da modalidade esportiva na cidade norte-americana. Em stories no Instagram, a cantora comentou sobre a viagem.

“Eu ainda não fui para Orlando. A gente resolveu dar um rolê aqui em Madison, do nada. Tem uns amigos nossos aqui, está rolando umas coisas aqui, está bem legal”, explicou Juliette.

Na sequência, a artista compartilhou fotos do passeio pela cidade. Mais tarde, Juliette mostrou que estava na arena onde a competição de crossfit estava acontecendo. Cerca de duas horas antes, Kaique Cerveny também havia postado um vídeo na arquibancada da mesma arena.

Quem é Kaique Cerveny

Cerveny é crossfiteiro e estudante de nutrição. Nas redes sociais, Kaique já possui mais de 180 mil seguidores e compartilha sua vida fitness e sua rotina como atleta. Em maio, foi campeão do CrossFit Copa Sur, evento no qual liderou a semifinal da América do Sul.

Já em 2019, o atleta conquistou o título nacional de crossfit. Kaique também conseguiu garantir a medalha de bronze no ‘European Showdown’, uma competição do esporte na Europa.

Kaique nasceu no interior de São Paulo, tem 25 anos, e é 9 anos mais novo que a cantora, que fará 34 anos em dezembro.

