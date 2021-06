Juliette, vencedora do ‘BBB 21’, é contratada pela Globo

Juliette Freire, vencedora do BBB 21, é a mais nova contratada da Globo, informou a emissora nesta quinta-feira, 3, em comunicado à imprensa. A advogada será embaixadora do Globoplay e, entre as atribuições, vai promover a plataforma de streaming nas redes sociais.

A paraibana disse que está “muito contente” com o cargo, que lhe permitirá participar de novos projetos de conteúdo e dos Canais Globo, além de protagonizar campanhas.

“Sempre adorei o conteúdo da plataforma e acho muito importante o fomento e apoio à cultura nacional e à uma empresa brasileira”, ela afirmou. “Fazer parte disso é um presente e me conforta poder, dessa forma, usar a visibilidade que ganhei para a finalidade de divulgar filmes e séries do nosso País e levar entretenimento e cultura para tantos brasileiros”, comemorou.

Com mais de 30 milhões de seguidores no Instagram, ela também falou da novidade na rede social. “Não tem mais BBB, mas tem eu de embaixadora do Globoplay. Que alegria me sentir em casa nessa plataforma que mostrou um pouquinho de quem eu sou e que agora é minha parceira aqui fora também. Estou feliz, Estou grata e doida pra aprontar muito conteúdo pra vocês!”, escreveu na legenda de uma foto em que aparece com a camiseta da plataforma.

‘Mais Você’

Nesta quinta-feira, a campeã do Big Brother Brasil 21 participou do programa Mais Você, de Ana Maria Braga, em que foi anunciada a contratação.

Juliette foi questionada sobre como está a rotina atualmente. “Faço muita foto, fecho muito contrato, tomo decisões, já estou gravando as publicidades que escolhi, estudo um pouquinho, já estou fazendo aula de teatro”, contou.

Ela afirmou que as aulas de teatro são importantes para fazer os trabalhos publicitários, porque ainda tem vergonha.

Sobre a carreira musical, a advogada diz ser um sonho. “A vontade do meu coração de fazer música é a das maiores. Eu quero ser uma cantora e vou trabalhar para isso.”

