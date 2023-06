Juliette usa calçado de R$ 5 mil e reclama: ‘Fez calo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/06/2023 - 13:32 Compartilhe

Campeã do BBB 21, a cantora Juliette apostou em looks diferentes para curtir sua temporada de férias. Os fãs da influenciadora não mediram esforços para identificar cada peça usada por ela.

Um perfil no Twitter, dedicado aos visuais da cantora, analisou um look usado pela cantora. Para combinar com um vestido de crochê, Juliette usou um calçado mule da marca Miu Miu, que custa cerca de R$ 5,3 mil.

A página dedicada aos looks de Juliette publicou uma imagem da cantora usando o mule e divulgou o valor do calçado. Em resposta ao perfil, a ex-BBB criticou o produto. “Fez calo”, escreveu, em tom de bom humor.

