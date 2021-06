Juliette ultrapassa Neymar e se torna brasileira com o maior engajamento no Instagram

Juliette está conquistando números impressionantes nas redes sociais. A campeã do Big Brother Brasil 21 ultrapassou o craque Neymar e se tornou a brasileira com o maior engajamento do Instagram no país. A paraibana já acumula 30.5 milhões de seguidores, enquanto o jogador da seleção tem 151 milhões.

Na lista divulgada pelo HypeAuditor, Juliette está em quarto lugar, enquanto Neymar aparece em quinto. A influencer Virginia Fonseca também faz parte da lista. A mulher de Zé Felipe ocupa a nona posição.

