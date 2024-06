Juliette teve autorização da família de Luiz Gonzaga para regravar hits; Anitta tinha sido a primeira escolha

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/06/2024 - 19:33 Para compartilhar:

Juliette revelou que “Vem Galopar”, seu novo lançamento que é releitura do clássico “Pagode Russo”, de Luiz Gonzaga, que mistura forró com funk, foi autorizada pela família do artista. A cantora e ex-“BBB” está recendo diversas críticas nas redes sociais pela canção.

“Essa gerou o ‘quiquiqui’, fez barulho. A galera dizendo: ‘meu Deus, que letra!’. Como se a gente vivesse numa era de letras muito poéticas… enfim, a hipocrisia”, disse ela para o portal g1.

A música foi composta originalmente por Gonzaga e gravada em 1947 e 1965 e também por Dominguinhos, em 1973, apenas em versão instrumental, sem letra. Porém, só estourou mesmo no Brasil depois que João Silva tornou-se um dos maiores parceiros Gonzagão e juntos, colocaram letra na canção e regravaram para o álbum “Danado de Bom”, de 1984.

Já a música de Juliette é destaque do álbum “São Juão”, gravado na cidade de Campina Grande, na Paraíba. O projeto reúne clássicos dos festejos juninos e memórias da infância da artista.

Ao todo, são 14 músicas que a artista teve permissão para adaptar, entre elas “Numa Sala de Reboco”, “São João na Roça”, “O Xote das Meninas” e “Olha pro Céu”. Todas foram incluídas no seu novo álbum, “São Juão”, em versões ao vivo, ao lado de músicas de Dominguinhos, Alceu Valença, Zé Ramalho e outros compositores.

“Eles [família de Gonzagão] são muito criteriosos com isso. É muito difícil a família de Gonzaga liberar alguma coisa. Eles têm que ouvir e entender que não vai ser nada prejudicial à obra dele.”

Fato curioso é que a letra era originalmente outra porque antes foi primeiro pensada para Anitta. O nome da faixa chegou a aparecer no perfil da cantora no Spotify como lançamento previsto, mas ela desistiu de gravar.

“Mudei algumas coisas na letra e no beat, para deixar com a minha cara. Fizemos algumas adaptações, mas sem perder o foco da inspiração de Gonzaga”, contou Juliette.